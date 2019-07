Alejandro Camano, procuratore del centrocampista dell'Inter Borja Valero, ha risposto così a fcinter1908.it ai rumors che vogliono il suo assistito nuovamente nel mirino della Fiorentina: “Borja sta molto bene ed è molto contento di stare all’Inter. È un grande club e ha ancora un anno di contratto. Fiorentina? Non abbiamo avuto nessun contatto. Per lui Firenze è casa e vuole solo il meglio per il club e per la città”.