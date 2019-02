Stephanie Figer, agente di Gabriel Brazao, ha parlato ai microfoni di FCInterNews dei retroscena della trattativa con l'Inter e la sinergia con il Parma: "I nerazzurri non potevano tesserare l’atleta in questa stagione per via dello status da extracomunitario. Il Parma altresì aveva un posto a disposizione. Abbiamo iniziato le negoziazioni con loro e alla fine lo hanno ingaggiato".



ALTRI CLUB INTERESSATI - "Varie compagini italiane e di altre Paesi europei".



PUO' DIVENTARE IL MIGLIORE AL MONDO? - "Sicuramente. Ha molte qualità e determinazione. La scuola del calcio italiano sarà un banco di prova eccellente per lui per poter sviluppare e migliorare ulteriormente quello che ha già di suo".



PARMA E NON CHIEVO - "La proposta dei ducali era migliore rispetto a quella dei veneti".



REAZIONE DEL RAGAZZO AL TRASFERIMENTO IN ITALIA - "Era entusiasta. Com’è desideroso di trionfare in una competizione nella quale si sono rivelati così tanti portieri a livello mondiale".



GIA' PRONTO PER FARE IL TITOLARE? - “Lo deciderà il club. Lui è pronto a dare il proprio contributo per il suo team. E a migliorarsi e a sviluppare le proprie doti attraverso l’apprendimento che sosterrà nel Bel Paese”.



UN SEGRETO - "Ha sempre sognato di giocare in una grande squadra del Vecchio Continente, specialmente in Italia. È entusiasta dell’opportunità che gli si sta per presentare e non vede l’ora di arrivare a Parma e poter iniziare a lavorare e ad allenarsi".