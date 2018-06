Da uomo in partenza a decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.: dopo un'ottima seconda parte di stagione sotto la guida di Luciano Spalletti, il centrocampista croato è tornato EpicBrozo, come lo chiamano i tifosi.di euro di plusvalenza per rispettare gli accordi presi con la Uefa sul Fair-play finanziario. Soldi che, nei piani del club, dovrebbero arrivare dalle cessioni di qualche giovane, ma non è escluso che lo stesso Brozovic possa essere sacrificato in caso di necessità . Per fare il punto sul futuro del classe '92, Calciomercato.com ha contattato il suo agente, Miroslav Bicanic."Sì, era davvero molto vicino al trasferimento in Spagna. Fortunatamente, però, c'era troppo poco tempo perché l'Inter trovasse il suo sostituto, così è rimasto e ha trovato spazio nel suo vero ruolo, davanti alla difesa".Moltissimo, già dall'anno scorso. Ma in questa stagione era più convinto che mai e finalmente l'Inter ce l'ha fatta. Diceva sempre: «Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare»"."Noi abbiamo la speranza che Marcelo riesca a convincere il ct Dalic e a prendersi un posto da titolare, per confermarsi il top player che è"."Sì, posso confermare che diversi grandi club seguono Marcelo e si sono informati, ma non posso fare nomi"."Certamente, Marcelo considera l'Inter casa sua, gli piace Milano e si prepara a giocare la Champions League. Ma se rimarrà o meno dipende dall'Inter e dal mercato"."Il rinnovo dipende dall'Inter, da quella che è la strategia del club. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane".