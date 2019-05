L'agente di Marcelo Brozovic, Miroslav Bicanic, ha parlato a FcInter1908 del futuro del centrocampista dell'Inter parlando della stagione appena conclusa e delle scelte future.



AMA L'INTER - "Marcelo sta benissimo e si sente una pedina importante dell’Inter. A Milano si sente come a casa sua e il club è come la sua famiglia”.



NON È DEL TUTTO FELICE - “Sì, ma non è del tutto felice perché non ha ancora vinto un trofeo. La qualificazione alla Champions League è stato un importante obiettivo, ma un club come l’Inter merita di vincere trofei. Brozovic è fiducioso che arriveranno presto”.



CON CONTE - “L'arrivo di Conte? Nessun dubbio, Marcelo rispetterà qualsiasi tecnico che sarà alla guida dell’Inter nella prossima stagione. Che sia Spalletti o qualunque altro tecnico scelto dal club”.