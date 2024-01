Ag. Buchanan: 'Primi contatti al Mondiale in Qatar. All'Inter anche per Inzaghi. Modulo, Premier e i tifosi...'

Tajon Buchanan è ormai da qualche settimana un nuovo calciatore dell'Inter e ai microfoni di FcIn è intervenuto il suo agente Mike Senkowski per raccontare come è andata con i nerazzurri.



PRIMI CONTATTI - “I primi contatti sono partiti dal Mondiale in Qatar, non ovviamente in forma concreta, ma già allora avevamo capito potesse essere un giocatore che si sarebbe potuto inserire alla perfezione nel sistema di gioco nerazzurro e quindi che l’eventuale trasferimento a Milano potesse calzare a pennello per Tajon. In realtà si trattava di conversazioni normali, le stesse che avevamo avuto anche con altri club importanti sparsi per il mondo. Certo, quando però ti chiama l’Inter è semplicemente bellissimo”.



AMAZING - “Ogni calciatore inizia la sua carriera sognando di giocare ad altissimi livelli. E quando arrivi in un club come l’Inter, che disputa la Serie A, con un manager fantastico e un sistema di gioco dove le qualità del giocatore possono esaltarsi, è semplicemente amazing (fantastico, ndr). Però c’è da dire una cosa: Tajon non è quel tipo di ragazzo che sorride sempre. Lui gioca con intensità e passione, godendo di questo, ma non è uno che sorride in ogni momento. Detto questo, quando ha saputo fosse fatta con l’Inter ha sorriso, eccome”.



MODULO - “Il 3-5-2 è perfetto per lui. Ha iniziato la sua carriera come attaccante e poi come esterno d’attacco. Dalla Syracuse University è passato alla MLS. Ha avuto come allenatore Bruce Arena, l’ex ct degli Usa e il coach lo ha fatto giocare da esterno. Nel Bruges poi ha dimostrato grande versatilità, proprio perché ha giocato come laterale, ma anche come terzino. Tajon è esplosivo nella fase d’attacco ed è migliorato molto anche in quella difensiva grazie al lavoro degli ultimi mesi”.



I TIFOSI - “Buchanan già non vede l’ora di cimentarsi a San Siro col supporto dei tifosi nerazzurri. Vuole cche siano orgogliosi di lui. La passione dei sostenitori dell’Inter lo esalta. È rimasto impressionato da come i tifosi dell’Inter abbiano supportato la squadra. E non vede di provare personalmente queste sensazioni incredibili”.



NO ALLA PREMIER - “Avere la possibilità di lavorare con un manager come Simone Inzaghi è importante. Il sistema di gioco nerazzurro altrettanto. Se vediamo la storia degli esterni che ha allenato Inzaghi, hanno fatto tutti bene. In più l’Inter è un club storico, insomma non c’era posto migliore al mondo per Buchanan che non fosse l’Inter”.