Uno dei grandi colpi di mercato della Juventus, per personalità e carisma da aggiungere allo spogliatoio è stato sicuramente il ritorno di Gianluigi Buffon. A poco meno di 2 mesi di distanza dall'ufficialità il suo agente, Silvano Martina ha svelato a Calciomercato.com direttamente dall'albergo del mercato, i motivi che hanno portato l'ex-numero 1 del PSG a rifirmare con il club bianconero.



Martina, come nasce la scelta di Buffon di tornare alla Juventus?

"Aveva tante proposte, ma alla fine la sua è stata una scelta di cuore, di famiglia. Avrebbe potuto giocare ovunque, ma ha sfruttato l'occasione di tornare in un posto che è casa per sé e per i suoi cari".



Offerte concrete come quella del Porto?

"Sì e non solo. Si sa che Gigi era pronto per firmare con il Porto quando è arrivata la chiamata della Juventus. In quei giorni ha pensato a sé stesso, al futuro, alla famiglia e ha capito che tornare a Torino era la scelta giusta".



Si è parlato di Cina, Mls, cosa c'è di vero?

"Cina nulla, perché i portieri stranieri non possono giocare. Ho ricevuto qualche chiamata dall'MLS, ma l'abbiamo rifiutata. Ha avuto offerta da club inglesi e anche da uno tedesco che gli avrebbe garantito libertà totale sul quando scendere in campo".



Si parla sempre di un ritorno con vista sul futuro, in un ruolo da dirigente...

"Gigi è stato preso dalla Juventus per fare il giocatore. Sarri ha parlato bene di lui dopo le amichevoli estive e credo che potrà ritagliarsi il suo spazio. Si sente un giocatore, al futuro ci penseremo poi".