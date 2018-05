Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, parla del portiere della Juventus, che giovedì terrà una conferenza stampa nella quale, salvo sorprese, darà il suo addio. Queste le parole del procuratore del bianconero a Juvenews.eu: "Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini’. Sarà un giornata strappalacrime, ma sobria. Io ho avuto il piacere di accompagnare nel suo percorso il più grande portiere della storia del calcio. Mi dispiace per Donnarumma, ma non nascerà mai più un altro Gigi".



SULLO SCUDETTO - "Panchina domenica? Tutto concordato con Allegri perché il tricolore ormai era centrato. Un’altra impresa storica ma questo scudetto però non è solo merito di Buffon. La Juve è una realtà fantastica dove tutti sono protagonisti, pure i magazzinieri. Tutti hanno recitato un ruolo importante".



SUL FUTURO - "Non posso anticipare nulla perché cosa farà da grande lo dirà lui dopodomani alla stampa".