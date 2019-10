Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La parata di Buffon? Madrenatura gli ha dato delle qualità che ha mantenuto negli anni. Lui ha la fortuna di avere dei riflessi e dei muscoli di vent'anni fa e riesce a fare grandi prestazioni. E' un portiere di posizione e negli anni questo ti aiuta, capisce sempre un secondo prima l'azione come va a finire".



SULLA MENTALITA' - "Sicuramente è diversa dagli altri. Mi ricordo che conobbi un grande preparatore, mi diceva che è difficile che un essere umano possa fare i sacrifici che ha fatto. Non ha smesso perché lui ha tanta voglia. Non vuole smettere neanche quest'anno, se se la sente va avanti fino a 50 anni".



SULLA ROVESCIATA DI SANTANDER - "Era molto contento della parata al 93', è stata una grande parata nel momento giusto. Azione? Lui cerca sempre il pallone, sta sempre con i piedi per terra. Veramente difficile prenderlo in contropiede. Gigi è uno che ha anticipato i tempi, giocava già ai massimi livelli".



SUL RUOLO DI ALLENATORE IN NAZIONALE - "Lui può fare tutto nel calcio e fuori. Sa relazionarsi con tutti, è intelligente, può fare di tutto".