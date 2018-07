"Non era facile per Mirabelli al Milan. Appena arrivato ha dovuto fare un cambio radicale. Con tanti acquisti una squadra viene rivoluzionata, alcuni singoli riescono a rendere al livello delle aspettative e altri un po' meno. Ma il lavoro di Mirabelli è stato secondo me positivo. Squadra? Hanno vissuto marginalmente la questione societaria. I giocatori sono concentrati sul campo. La vecchia società non ha fatto mancare loro niente. Parlo con Antonelli e Calabria tutti i giorni e li ho sentiti molto tranquilli. Leonardo? Con lui non si riparte da zero. È un manager di livello internazionale, qualsiasi trattativa o situazione si può riprendere in cinque minuti. È normale che adesso sia necessario fare il punto con la nuova dirigenza, sia per quanto riguarda i giocatori che fino a poco fa erano considerati in uscita che per tutti gli altri. Antonelli? Ha estimatori in tutta Italia, non ci sono solo Frosinone e Torino. È in forma e ha voglia di fare bene. Credo che potrebbe fare bene anche nel Milan, ma se lascerà i rossoneri lo farà per una piazza a lui congeniale. Calabria? Penso che sia già un punto di fermo di questo Milan. È un classe '96 e difficilmente i rossoneri si priveranno di un talento del suo livello. Mercato Serie A? La Juventus può regalare un'altra sorpresa sul mercato, mentre il Milan potrebbe fare un colpo importante in attacco. Sarà una sessione ancora molto movimentata". Così si è espresso a Rmcsport l'agente Gianni Vitali.