. Più in generale, una centralità nel progettoche lo sta esaltando: già da gennaio si erano visti grandi passi in avanti, ora è sempre più nel vivo del gioco, non dando punti di riferimenti agli avversari. Hakan Calhanoglu, numero 10 dei rossoneri, è rinato con l'avvento di Pioli (e Ibra) e con il 4-2-3-1, che gli calza perfettamente a pennello. In scadenza di contratto nel 2021, il suo agente getta qualche piccola ombra per il futuro.Gordon, procuratore del turco ex, parla a tmw della situazione del suo assistito: "​Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche che tutto sta riniziando adesso: non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni.Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante.". E' felice, ma ha voglia di Champions.I rossoneri lo vedono centrale anche nel progetto Ralf, suo grande estimatore, tanto che lo voleva con sé all'. Elliott e il futuro manager vogliono il prolungamento del trequartista turco, e studiano la strategia per convincerlo a firmare. Nel frattempo Calhanoglu gioca e brilla, trascinando il Milan. Voglioso, però, di giocare in Champions League.