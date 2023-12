Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, è intervenuto a Radio Crc e ha parlato anche del futuro dell'esterno della Juventus: "Sembra che la Juventus stia investendo su ragazzi giovani per magari con calma tornare a costruire una squadra che possa creare un ciclo vincente. C’è una nuova politica che quest’anno sembra stia dando i suoi frutti perché è in lotta per vincere con l’Inter. Juventus-Napoli? Secondo me sarà una Juve che darà filo da torcere al Napoli, è una squadra compatta e quadrata, hanno trovato i meccanismi giusti. È una squadra che sa leggere le partite, sapendo modificare atteggiamento. La mano di Allegri si vede al 100%. Ha una rosa molto ridotta, sono in 13/14 tra infortuni e squalifiche. Il futuro di Cambiaso? Il suo sogno è quello di rimanere alla Juve per tanto tempo. Io mi auguro che possa percorrere questo tipo di carriera rimanendo per tanti anni alla Juventus. Il Napoli ci aveva provato per Cambiaso, ma aveva già chiuso per Olivera. Giuntoli lo aveva già notato all’Alessandria. Giuntoli alla Juve è stato molto bravo perché è entrato con grande educazione e rispetto".