In queste movimentate ore finali di mercato, per l'Inter si è parlato molto anche della possibilità che Antonio Candreva possa lasciare il club. La suggestione più importante riguardava il possibile inserimento dell'esterno in un'operazione col Dalian Yifang che coinvolgesse anche Yannick Ferreira-Carrasco, ma l'agente del giocatore, Federico Pastorello, ha smentito a Cittaceleste questa possibilità: "Candreva rimane all'Inter per espressa volontà della società, in accordo con mister Spalletti".



'PIENA FIDUCIA' - Nei giorni scorsi l'agente aveva chiesto più spazio per il suo assistito, spesso ai margini della squadra di Spalletti in questo avvio di stagione. Ora però le idee sono diverse: "Ci hanno ribadito e manifestato piena fiducia".