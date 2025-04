Ag. Caprile: "Milan? Notizie che fanno sorridere. Ecco a quanto il Cagliari può riscattarlo dal Napoli"

Getty Images

. Ricordiamo come l’estremo difensore rossonero è in scadenza al 30 giugno 2026: il Milan aveva trovato un’intesa di massimo sino al 2029 con ingaggio aumentato da 2,8 a 5 milioni di euro netti all’anno, ma la firma ufficiale non è arrivata e, senza Champions, si potrebbe arrivare a rivedere l’intesa trovata., agente di Caprile (gestito dalla GB1 Football Agency), ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro del proprio assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Caprile sta continuando a far bene, ogni volta che gli si chiede di andare in campo mantiene sempre una certa regolarità di prestazioni su livelli alti.Io starei sull’attualità e sulle cose concrete, Caprile è concentrato su ciò che sta facendo a Cagliari. Per ciò che gli riguarda il suo obiettivo è salvarsi col Cagliari. Poi spera sempre che i suoi ex compagni del Napoli facciano il miracolo.”.

Nel frattempo,. La società sarda discuterà con il Napoli – proprietario del cartellino – del riscatto del classe 2001. Dipenderà dall’esito della stagione e dalla possibile salvezza della squadra allenata da Nicola: