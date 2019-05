Il campionato Primavera ha ancora molti verdetti da emettere e, in vista della post-season c'è ancora un'accesissima lotta, che vede coinvolte tre squadre, per l'ultima posizione disponibile per l'accesso ai playoff. Un lotta che non ha una favorita e che vede il Cagliari Primavera appaiata in sesta posizione con il Chievo e con la Juventus staccata oggi di 3 lunghezze ma con una partita in più. I sardi allenati da Max Canzi, impegnati domani in uno scontro decisivo contro la Roma, sono la squadra più in forma fra le tre, con una sola sconfitta nelle ultime 5 gare che gli ha concesso di rientrare anche contro i pronostici in questa intensa lotta. E fra le note più positive dei rossoblù, oltre al portierino Daga, al centrocampista Lella e agli attaccanti Doratiotto e Contini c'è anche il giovanissimo difensore Andrea Carboni.



TERZINO O CENTRALE? CONTA LA QUALITA' - Nato a Sorgono ai piedi del Gennargentu il 4 febbraio 2001, Carboni inizia presto a giocare a calcio e, pur rimanendo molto legato alla propria terra, si trasferisce presto a Cagliari per iniziare il percorso nel settore giovanile dei sardi. Gioca quasi sempre da difensore centrale, ma nel suo percorso di crescita, da sottoetà, in Primavera, Canzi lo adatta spesso da terzino. Carboni ha infatti una dote invidiabile per la sua età, ovvero una tranquillità in fase di impostazione che gli permette di essere un punto di riferimento per i compagni in entrambe le zone del campo.



RICORDA RODRIGUEZ - La conferma di questo percorso di crescita arriva a Calciomercato.com anche dal suo agente, Gianluca Di Domenico: "Andrea è un ragazzo di grande personalità che sta compiendo grazie al Cagliari un percorso importantissimo e ben indirizzato per il suo futuro. Lui è sempre stato un centrale difensivo mancino di piede, con grande visione e capacità di verticalizzare. Ha grande tempismo negli interventi, ma ciò che più mi preme sottolineare è proprio la sicurezza e tranquillità con cui gestisce il pallone. Canzi lo sta utilizzando da terzino sinistro e credo sia una scelta vincente. A me ricorda Ricardo Rodriguez che, come ha più volte detto Gattuso, è un punto di riferimento tecnico quando la squadra deve uscire palla al piede dalla difesa. Con Carboni accade lo stesso". PIACE IN BUNDESLIGA, MA HA UN SOGNO - 25 presenze e 1 gol in stagione fra campionato, coppa e Torneo di Viareggio, per Carboni questo è un anno fondamentale. Il Cagliari punta su di lui, a fine stagione il club si incontrerà con l'agente per parlare del primo grande contratto da professionista, ma su di lui hanno messo gli occhi già numerosi club italiani e non. Di Domenico però ha svelato a Calciomercato.com che Carboni ha un sogno: "Durante il torneo di Viareggio mi hanno chiesto informazioni su di lui tantissimi club fra cui alcuni molto importanti in Bundesliga. Però Andrea ha un sogno, è molto legato alla sua terra ed è orgogliosissimo di essere sardo. Per questo il suo sogno è quello di trovare il prima possibile l'esordio con il Cagliari in Serie A".



DAL BASKET ALLE SERIE TV - Ragazzo con la testa sulle spalle, fisico già importante nonostante la giovane età, non ha il calcio come unica passione. Come tutti i ragazzi adora la musica e ama guardare serie tv di cui è molto appassionato. La fisicità, ma anche i tempi di inserimento e il timing nello stacco aereo non sono però derivati dal calcio. Carboni infatti ama e pratica a tempo perso il basket, che segue soprattutto per quanto riguarda l'NBA dato che è un tifosissimo dei Los Angeles Lakers. Passioni trasmesse anche dalla famiglia a cui è molto legato. Il tempo per lo svago è però finito, per sognare in futuro l'esordio in prima squadra servirà nel presente completare il suo percorso di crescita in Primavera. E il presente si chiama Roma, e una corsa playoff che Carboni e compagni non voglio mollare.



