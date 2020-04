In scadenza con il Paris Saint-Germain, Edinson Cavani è pronto a lasciare Parigi e la Francia e si sta guardando attorno. Nelle ultime ore si sono rincorse voci di un suo possibile ritorno al Napoli, e il suo agente, il fratello Guglielmone, ne parla così a CalcioNapoli1926.it: “Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro. Futuro in Sudamerica? Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.