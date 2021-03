Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport del futuro del capitano della Juventus: "In questi giorni in cui era in Nazionale scherzavamo con Giorgio sul fatto che in molti dicono che smetterà. A oggi non ci sono sentori sul fatto che possa smettere, c'è grande tranquillità, parleranno col presidente lui e Buffon ma a oggi non ci sono novità. Difficile dire se ci sia la possibilità che giochi eventualmente con un'altra maglia. Penso sia difficile, ma se un atleta sente di poter continuare perché non deve farlo? Lui rappresenta la storia della maglia della Juve, ci sarà tempo per discutere con Giorgio e col presidente, ma di sicuro per ora nessuno del club si è fatto avanti per parlarne. Non può essere determinante per 50 partite all'anno, ma prima di rinunciare a uno come Giorgio in campo e in spogliatoio ci penserei bene".