L'Inter ha cercato Jesus Corona. A svelare il retroscena è l'agente dell'esterno messicano del Porto, Matias Bunge, che a O Jogo racconta: "L'Inter era uno dei club che sono venuti da noi. Ora non ci sono negoziati aperti, ma posso dirlo: siamo stati contattati dall'Inter. In effetti, anche altri importanti club dalla Spagna e dall'Inghilterra sono venuti a cercarci, ma tutto questo è successo prima dell'esplosione della pandemia Covid-19. Ora, i club devono riorganizzarsi e quindi prendere decisioni, ci saranno squadre che erano pronte a comprare perché avrebbero dovuto vendere dei giocatori e ora non lo sanno".