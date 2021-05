La Roma mette gli occhi sul portiere del Cagliari Alessio Cragno. Il suo agente, Graziano Battistini, commenta a RomaNews: "Il mercato ancora deve iniziare e per il momento non c’è nessuna trattativa. Certo, non sarei meravigliato se un club come la Roma fosse interessato ad Alessio. Potrebbe essere una trattativa concreta? Non lo so, dovete chiedere alla società giallorossa".