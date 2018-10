Il procuratore del giocatore del Cagliari Alessio Cragno, Graziano Battistini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it in vista della sfida dei sardi contro la Fiorentina: " Alessio è nato a Fiesole, e la Fiorentina è l’amore della sua famiglia. Di conseguenza fa sicuramente piacere giocare una partita come questa, ed è per lui un orgoglio avere modo di sfidare i colori viola. Smentisco le voci di mercato, la Fiorentina non ha mai pensato a Cragno. E questo ammetto che mi è dispiaciuto perché sarebbe stata una bella cosa. La verità è che al momento il giocatore si trova in un club importante in cui sta crescendo e sta trovando le motivazioni. Come dico sempre, il Cagliari è il suo Real Madrid. Sinceramente per rispetto nei confronti di tutti, anche della Fiorentina, credo sia meglio pensare al Cagliari, a cui Alessio è molto legato e dove difende una porta importante".