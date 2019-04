Nelle ultime settimane sta trovando meno spazio e fatica a segnare, ma Patrick Cutrone non pensa al mercato. Ad allontanare le voci su un possibile addio dell'attaccante ai rossoneri ci ha pensato il suo agente, Donato Orgnoni, a Radio Marte: "​Patrick sta bene al Milan e continuiamo a stare al Milan".



SU VERDI - Orgnoni, agente anche di Simone Verdi, ha poi parlato del momento dell'attaccante del Napoli: "​Verdi ieri ha fatto bene, ma può fare molto di più. Lo conosco da tempo, conosco il suo valore e siamo in attesa di questo continuo miglioramento che di certo avverrà. Simone sta bene a Napoli, c’è feeling con la squadra. L’ho visto sorridente e quando Simone è sorridente tutto il resto arriva. Simone può giocare anche nel ruolo di Mertens, ma il Napoli che ho visto ieri a Roma era talmente mobile che mi fa ben sperare. Una società che vuole vincere deve avere una grande rosa e Simone è contento di far parte di questo organico: se la gioca con tutti ed è felice".