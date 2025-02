Ag. Da Cunha: "Rimane a Como, a meno che non arrivi... il Real Madrid"

Getty Images

Frederic Guerra, agente del centrocampista del Como Lucasha parlato a Ok Calciomercato:"Qualche proposta l’abbiamo ricevuta da squadre francesi e tedesche, però poi abbiamo deciso di stare a Como ancora un po’”.“Fabregas gli fa fare questo ruolo e non quello suo naturale (ala sinistra, ndr), al ragazzo piace perché vuole diventare un giocatore diverso da quelle che erano le sue caratteristiche. In questa nuovo ruolo ha più tempo di gioco, ha più la palla e partecipa di più alla costruzione. Da Cunha è felice e per questo abbiamo rinnovato“.

“Questo non è un problema, abbiamo un contratto lungo con una squadra con la quale ci troviamo bene. Sarà difficile andare via dal Como, a meno che non arrivi il Real Madrid (ride, ndr) o qualche altra squadra che giochi la Champions League”.- “Sì certo, ma vogliamo rimanere al Como almeno per un altro anno perché è una squadra ambiziosa”.