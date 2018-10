Emerson Figueiredo, agente di Dalbert, terzino sinistro dell’Inter, parla a FCIntenews.it del brasiliano ex Nizza alla seconda stagione in nerazzurro: “È più sicuro, tranquillo, forte. La scorsa annata ha iniziato tardi la preparazione. Ed era normale aspettarsi un periodo di adattamento ad un torneo così tattico quello italiano. Si tratta di un processo normale, dal quale passano tutti i giocatori che si trasferiscono da un campionato all’altro. E poi, dopo la nascita della figlia, non può che essere più felice”.





SULLA PERMANENZA - “C’erano tante squadre interessate a un suo eventuale ingaggio. Ma i nerazzurri hanno voluto puntare su di lui. Sapevano che sarebbe potuto essere importante per loro. Credevano e credono oggi ancora di più nelle sue capacità e potenzialità. E dalla sua parte Dalbert voleva dimostrare al popolo interista quello di chi poteva essere capace”.





PARAGONE CON ROBERTO CARLOS - ““Sono complimenti che fanno piacere. Ma diciamo che ognuno ha le sue caratteristiche. Quelle di Dalbert sono l’essere dinamico e rapido. E sta crescendo anche in marcatura e in fase difensiva”.