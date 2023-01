Intervistato da Radio Punto Nuovo Marco Busiello, l'agente di Diego Demme ha parlato del suo futuro che non sarà lontano dal Napoli.



NON IN VENDITA - “È molto felice, contento perché le cose vanno bene a livello di gruppo. Non può essere altrimenti. Rapporto con Spalletti? Diego è un ragazzo molto semplice sotto certi aspetti, non è una persona che crea problemi. Il rapporto è molto tranquillo, non ci sono mai stati scossoni di nessun tipo, mai nessun diverbio. Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo. Contatti con altri club? Niente di concreto".