Gerard Deulofeu è pronto a rimettersi in discussione e accettare una nuova sfida dopo un campionato di Serie A di altissimo livello con la maglia dell'Udinese. Con 13 reti e 5 assist in 34 partite, l'esterno spagnolo si è riproposto su altissimi standrd dopo il grave infortunio del marzo 2020, quando indossava ancora la maglia del Watford. Numeri che non sono passati inosservati per diversi club alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche e tra questi c'è il Napoli che, perso Insigne e alla luce del rendimento non straordinariamente soddisfacente di Lozano e Politano nell'arco dell'ultima stagione, non si vuole limitare all'acquisto del solo Kvaratskhelia.



A confermare l'esistenza di un forte gradimento del Napoli per il suo assistito è stato l'agente Albert Botines a Radio Marte: "Mi sono congratulato con Deulofeu dopo la partita con la Salernitana, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa finestra di mercato. Non mi piace parlare di club in maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione. Il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni".