Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza Michele Di Gregorio, ha parlato a Sportitalia.com del futuro del suo assistito: "Vediamo. Quello che c'è oggi potrebbe essere diverso domani. Ora di giugno c'è tempo. Sicuramente al momento la concentrazione è solo sul Monza. Abbiamo sposato un progetto dove lui sta crescendo, con tutto il club. Galliani ha chiamato nel 2020 presentando le sue intenzioni e dicendo che Michele sarebbe stato perfetto per il caso. Per un estremo difensore è l'ideale stare tanti anni in una squadra. Lui sta disputando la quarta stagione a Monza. È logico che ci potrà essere la possibilità di andare da qualche parte in base a quello che presenterà il mercato, ma ad oggi è molto prematuro. Non ci stiamo pensando. È ovvio che gli accostamenti, le chiacchiere ed i rumors fanno piacere, ma teniamo sempre i piedi per terra".