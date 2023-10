Michele Belloni, l'agente del poritere del Monza Michele Di Gregorio, ha parlato a TvPlay svelando alcuni retroscena di mercato dell'ultima estate.



L'INTER - "L'Inter non ci ha mai richiamati. Nell'ultimo mercato non ho avuto contatti con l'Inter. Con loro però, abbiamo fatto un gran percorso di crescita".



PREMIER - "Sicuramente le lusinghe dalla Premier fanno piacere, ma non credo sia il momento giusto per andare all’estero".



MONZA - "Col Monza c’è un percorso ancora non completato. Siamo rimasti di parola, abbiamo rinnovato la scorsa estate. E io non ho proposto il calciatore a nessuno. Ho risposto a delle telefonate, ma siamo sempre rimasti focalizzati sulla permanenza a Monza almeno per un’altra stagione”.