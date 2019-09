Ottimo inizio di stagione per Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha dichiarato: "Incapacità dei dirigenti italiani, è assurdo che arrivi a 26 anni a fare quello che sta facendo. O sono ciechi, o non so che partite andavano a guardare. Il coraggio di De Laurentiis, non ce l'ha nessun altro. Sfido chiunque ad andare a prendere un giocatore dall'Empoli, Inter, Juventus, Atletico Madrid. Ha avuto coraggio, se passava un'altra settimana, magari non riusciva a prenderlo. Avevamo dato parola al Napoli. Tutti dicono che essendoci due terzini miei assistiti è controproducente. Hysaj era in uscita e dovevamo agevolarne l'uscita. Il Napoli ha dimostrato grande coraggio che altri non hanno. Sono una persona cresciuta in strada, non voglio diventare ricco, mi interessa rimanere ciò che sono, quindi mi tengo i terzini".