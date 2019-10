Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi ha parlato della scelta di trasferirsi al Napoli del suo assistito svelando anche un retroscena di mercato.



INTER - "​Su Di Lorenzo c'erano molte squadre, lo voleva anche l’Inter ma nella mia testa c’era di portare via Elseid Hysaj e per agevolare questa idea ci voleva un altro terzino per il Napoli e quindi abbiamo preferito portarlo qui. Oggi ne abbiamo ancora di più".