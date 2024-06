Ag. Di Lorenzo replica al Napoli: "Incoerenza allo stato puro, continuerò a lavorare perché se ne vada"

Getty Images

Nessuno fa un passo indietro. Mario, agente del capitano del Napoli, ha affidato a CalcioNapoli24 la propria risposta alladel presidente Aurelio De Laurentiis, in cui si ribadiva l'incedibilità del calciatore a fronte di un contratto di ancora 4 anni. Ecco quanto comunicato da Giuffredi:"Prendo atto della nota diramata dalla SSC Napoli a nome del Presidente. Vorrei però ricordare a tutti, De Laurentiis compreso, che le nostre azioni e le nostre decisioni scaturiscono inevitabilmente dalle sue dichiarazioni. In data 19 maggio, in occasione della conferenza stampa del doppio ritiro Dimaro-Castel Di Sangro,Pronunciò testuali parole: 'Tutti cedibili, bisogna vedere chi se li vuole comprare'".

"All'indomani di queste dichiarazioni iniziarono colloqui individuali del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna con tutti i membri della rosa. Ebbene anche in quell'occasione a Di Lorenzo fu ribadito lo stesso concetto: se fosse pervenuta alla società un'offerta congrua, sarebbe stata presa in considerazione e di conseguenza valutata la cessione. E allora mi chiedo: a fronte di un simile atteggiamento così chiaro nella volontà di volerlo cedere e una posizione così drastica e netta,poiché è stato scritto l'esatto opposto di quanto affermato in una seduta pubblica. Al presidente De Laurentiis dico che quando si parla nella vita non sempre si può tornare sui propri passi perché anche i calciatori, e in questo caso Di Lorenzo, come ogni essere umano, hanno una loro sensibilità al di là del calcio giocato. Ad ogni modo vi anticipo che risponderò colpo su colpo ad ogni inesattezza purché venga fuori tutta la verità. Per quanto riguarda la situazione Di Lorenzo ribadisco che andremo avanti per la nostra strada,".

C'è un principio di accordo con la, che si è mossa in anticipo e mantiene un vantaggio sulle concorrenti come, ma più staccate anche. Nelle ultime ore si è fatta avanti l'idea di uno scambio con conguaglio con Chiesa, ma non si registrano conferme allo stato attuale delle cose. Di certo c'è che,