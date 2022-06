Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, si è espresso in merito al proprio assistito ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Resterà sicuramente al Napoli, è un punto fermo e sta benissimo in azzurro. Non vuole andare via e uno dei suoi sogni è diventare il capitano. Se ho sentito ADL? Il presidente l'ho sentito spesso nelle ultime settimane, l'ho trovato benissimo, è carico e sereno, sa cosa deve fare. Quando sai quello che devi fare e dove vuoi arrivare vivi con serenità. De Laurentiis è un presidente che sa che strada deve percorrere".