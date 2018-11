Intervistato da FcInterNews.it, l'agente di Federico Dimarco Giuseppe Riso parla del possibile ritorno all'Inter del terzino, ora in prestito al Parma: "Credo sia prematuro affrontare ora questo discorso. Tutte le possibili valutazioni verranno fatte a fine stagione. Tra l’altro il giocatore è fermo per un infortunio (agli adduttori, ndr), ma fino ad ora ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, sia con il Parma che con l’Under 21. A fine stagione faremo il bilancio".