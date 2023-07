L'ag di Andy Diouf, passato da poco al Lens dal Basilea ha confermato l'interesse di diversi altri club fra cui due società italiane prima della scelta di approdare in Ligue 1. "Milan e Atalanta lo hanno seguito con gli osservatori la scorsa stagione. Siamo contenti della crescita al Basilea, abbiamo scelto il Lens per un ulteriore salto di qualità rispetto all'ultima avventura. Interessi dall'Italia come detto c'erano, non posso negarlo. Le sue prestazioni però hanno richiamato l'attenzione di tante squadre dai principali campionati europei e di questo non possiamo che esserne orgogliosi". Queste le parole di Alfonso Stellittano a Tmw