Vittorio Sabbatini, agente dell'attaccante attualmente in forza all'Hellas, Milan Djuric, ha parlato a Radio Crc:



“Il Verona fin qui ha fatto una stagione positiva, ha avuto una buona partenza, poi ha avuto un calo ma sabato il Napoli non credo lascerà nulla al Verona. Napoli interessato a Djuric? La scorsa estate c’è stato un interessamento concreto. Doveva andare a sostituire Petagna che però è partito alla fine del mercato e non potevamo lasciarci scappare le occasioni che ci venivano presentate. Verona è stata una piazza appetibile".