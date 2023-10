Seraino Dalgliesh, agente del centrale dell'Union Berlino Danilho Doekhi, è quasi spavaldo ai microfoni di Radio Crc: "Kvaratskhelia domani avrà di fronte il difensore più forte che si troverà ad affrontare in tutta la stagione. E’ molto motivato e gli farà passare una serata difficile. Domani sarà una serata complicata per Kvaratskhelia. Non sono felice che non ci sarà Osimhen, il fatto che non possa confrontarsi non è un privilegio ma un disparere per Doekhi”.