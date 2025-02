Ag. Donnarumma e l'interesse dell'Inter: "Per ora nessun contatto. Trattiamo il rinnovo col PSG, ma..."

Getty e Calciomercato.com

ha compiuto oggi 26 anni e, entrato a tutti gli effetti nel pieno della sua maturità, dovrà presto decidere quello che sarà il suo futuro. Sì perché sebbene sembra passata un'eternità da quando, giovanissimo, esoerdì in Serie A con il Milan, il prossimo accordo che andrà a firmare sarà senza ombra di dubbio il più importante della sua carriera.ovvero esattamente al termine della prossima stagione ma la volontà di tutti è quella di chiarire,

dato che, con unin scadenza di contratto esattamente il 30 giugno 2026 e normalmente più in là con l'età, e con un Josepche ancora deve conquistare la fiducia di tutto l'ambiente, poter arrivare a costi contenuti a un portiere del livello di Donnarumma a costi molto contenuti sarebbe fondamentale. Anche il direttore sportivo Piero, in una recente intervista non ha chiuso a questa possibilità: "[...] Pensare già al 2026... è così lontano. E non credo che il PSG se lo lasci scappare".

E Ausilio ha pienamente ragione sulla strategia che il Paris Saint Germain è pronta ad attuare con Donnarumma. A confermarlo, intervistato da ChiamarsiBomber.com è stato proprio il suo agente,"Donnarumma è il portiere del PSG e della Nazionale ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia.Alla luce delle norme imposte dalla Uefa, il club sta facendo dietro front dal punto di vista finanziario, passando da un monte ingaggi di oltre 500 milioni di euro a meno della metà.e stiamo lavorando in merito all'ipotesi rinnovo, cercando di trovare la soluzione migliore,Senza fretta perché, da buon stratega, Raiola non ha chiuso neanche all'ipotesi di un addio, consapevole che, se l'offerta non sarà adeguata, un Donnarumma libero sul mercato farebbe gola a molti, non solo all'Inter: "Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui.