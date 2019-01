L'agente di Bartolomej Dragowski, Mariusz Kulesza, commenta a Firenzeviola.it il passaggio in prestito dalla Fiorentina all'Empoli: "E' molto contento di essere ad Empoli. Ho parlato con lui e mi ha raccontato di essere felicissimo e carico per questa nuova esperienza. Quanto può essere utile questo prestito per la sua crescita? Questo lo vedremo nei prossimi mesi. Non posso sicuramente dirlo adesso ma lo vedremo da qua a giugno. Credo che sia una grande opportunità per Bart per giocare di più e per noi questa è l’unica cosa che conta. Cosa succederà in estate? Vedremo, ora come ora è concentrato su questo periodo ad Empoli. I prossimi mesi ci diranno tanto sulle sue qualità".