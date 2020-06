Accostato anche al Milan, il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il suo agente, Mariusz Kulesza, parla così a Firenzeviola.it: "Ancora è presto per parlare del suo futuro, deve pensare solo a finire la stagione nel migliore dei modi. Io personalmente spero che arrivi a giocare in Nazionale e in Champions League o Europa League in futuro. Ha tutte le qualità per riuscirci".