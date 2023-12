Florin Manea, l'agente del difensore del Genoa ed ex-Juve Radu Dragusin, ha concesso un'interivsta a TJ per parlare dell'interesse di Tottenham, Newcastle e Milan per il suo assistito confermando i contatti.



"Posso dire che ci sono stati dei contatti, perché è un giocatore che piace a diversi club, ma al momento non ci sono offerte ufficiali. Lui vuole finire la stagione con il Genoa, poi sarà concentrato sull'Europeo con la sua nazionale. Parleremo con il club e faremo il punto della situazione, così da capire come potranno evolvere le cose".