Duvan Zapata e l'Inter già d'accordo per luglio? Tutto falso, come spiega l'agente dell'attaccante dell'Atalanta: "Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci - afferma Fernando Villarreal a La Gazzetta della Sport - Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a Milano a fine stagione. Futuro a Bergamo al 100% Nel calcio 'mai dire mai'. Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il massimo per questi colori".