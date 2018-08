Tra i nomi di Grassi, Obiang e Samper, nelle ultime ore in casa Sampdoria è tornato prepotentemente alla ribalta il profilo di Albin Ekdal come possibile rinforzo per il centrocampo di mister Giampaolo. Nelle ultime ore il club blucerchiato avrebbe affondato il colpo con l'Amburgo, presentando una prima offerta - rifiutata dalla squadra tedesca - per assicurarsi il cartellino del calciatore.



La società di Corte Lambruschini può contare anche sulla volontà dello stesso Ekdal di vestire la maglia blucerchiata. A confermarlo è l'agente del calciatore, Martin Klette: "Albin ha tenuto aperte le varie opzioni per diversi campionati europei. Quella in Serie A è stata un'ottima esperienza per lui e di conseguenza, se si concretizzasse l'ipotesi, tornerebbe con piacere" ha detto il procuratore a Sampdorianews.net. "Il mio partner italiano Filippo Cavadini si è tenuto in contatto con la Sampdoria per diversi mesi. Albin si immaginerebbe volentieri con indosso la casacca blucerchiata - conclude Klette - essendo un club di tradizione con buone ambizioni"