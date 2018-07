Stephan El Shaarawy non si muoverà dalla Roma nonostante i tanti rumors di mercato che ruotano attorno a lui dopo la campagna acquisti del club giallorosso ancora alla ricerca anche di un altro acquisto proprio nel suo ruolo. Il fratello e agente, Manuel El Shaarawy, lo ha confermato a GianlucaDiMarzio: "Lui a Roma è felice e sta bene. È concentrato sull’inizio di campionato e non pensa ad altro che alla prossima stagione in giallorosso. Posso affermare che resterà alla Roma. Le possibilità che si sposti al Torino sono pari a zero. Pantaleo Corvino è un grande estimatore di Stephan ma escludo un suo trasferimento a Firenze. Per Stephan inoltre è arrivata anche un’offerta dalla Premier”.