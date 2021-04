George Gardi, agente di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, in gol nella vittoria della Macedonia del Nord contro la Germania, parla a Radio Punto Nuovo: "Credo che il Napoli abbia in squadra un gioiello. È un calciatore giovane, leader della nazionale e che segna. Ti chiedono 30, 40 milioni per un giocatore del genere. Il Napoli ha rifiutato offerte da parte di Benfica e Borussia Dortmund? Non rispondo su questo. Il suo futuro? Lui ha un contratto ancora molto lungo fino al 2025. È contento al Napoli e per il momento va tutto bene".