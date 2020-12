Futuro ancora tutto da scrivere per Emerson Palmieri, da tempo gradito a Inter e Juve per la fascia. Il suo agente, Fernando Garcia, parla intanto a Fcinter1908.it: "Via dal Chelsea a gennaio? Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l’Inter non ci sono stati contatti. Emerson ha un buon rapporto con Lampard. Gode della stima di Conte? La stima è reciproca".