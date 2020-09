Emerson Palmieri e l'Italia, il secondo capitolo è possibile. Dopo le avventure con Palermo e Roma, il terzino della Nazionale può fare ritorno in Serie A. La conferma non arriva solo dai rumors di mercato, ma dalle parole, chiare e decise, di Fernando Garcia. L'agente del giocatore, intervenuto a Inside Futbol, ha dichiarato: "Ritorno possibile in Italia? Sì". Sull'ipotesi Juve e Napoli, invece, Garcia ha glissato: "Non posso dire nulla ora".



L'INTER OSSERVA - Consueto gioco delle parti, inevitabile silenzio dietro al quale si nascondono scenari di mercato. Anche perché, in Italia, la pista più concreta resta quella che porta all'Inter. Marotta ha risolto l'emergenza fascia sinistra con l'esperienza low-cost di Kolarov, sbarcato dalla Roma per la modica cifra di 1,5 milioni più 500 mila euro di bonus. Su quel lato, però, Conte cerca ancora un giocatore dinamico, di spinta e quantità, in grado di dare la stessa esplosività che darà Hakimi sulla fascia opposta. Il board nerazzurro lo sa e non molla la pista che porta a Londra: nel mirino resta Emerson, per il quale il Chelsea non apre ancora al prestito con diritto di riscatto. I 55 milioni spesi per Chilwell, però, sono un assist per l'Inter: su quella corsia, in casa Blues, c'è abbondanza (considerando anche Marcos Alonso, altro nome caldo per i nerazzurri), la situazione potrebbe sbloccarsi nell'ultima settimana di mercato. Per un secondo ritorno di Emerson nella sua Italia. Ipotesi possibile, parola di agente.