, l'agente dell'attaccante del, ha parlato a CalcioNapoli24 del futuro del suo assistito confermando il forte interesse del Napoli per lui."Leggo tante notizie in giro e la prima cosa che voglio dire è che la stampa sta enfatizzando parecchio. L'interesse del club azzurro c'è ed è vero. E' stato avviato un discorso, sì, ma l'ultimo aggiornamento risale anche a un mese fa".- "Il giocatore accetterebbe con grande entusiasmo poiché si tratta di un campionato importante e di un club di assoluta tradizione con una tifoseria fantastica. Conosce bene il contesto, tutti noi che lavoriamo nel calcio lo conosciamo. Ma dire che Everton che è impaziente perché è già tutto definito, no, questo non è vero"."Qualcosa può succedere, lo ammetto, ma più avanti. I tempi, anche a causa del coronavirus, adesso non sono maturi. Il Napoli ha avviato un discorso col Grêmio diverse settimane fa, conversazione poi bloccata probabilmente proprio per l'emergenza sanitaria. Aspettiamo un po' e vediamo, magari ora che si calmeranno le acque si potrà riprendere a trattare".- "Se iIl caso Paquetá, passato da potenziale stella in Brasile a flop totale in Serie A, preoccupa? No, sinceramente questo non è un problema per noi. Ogni giocatore è una storia a sé. E' questione di carattere, adattamento e circostanze. Per età e caratteristiche, sono del parere che Everton sia in realtà perfetto per l'Europa".