L'agente di Patrice Evra, Federico Pastorello, smentisce a Rai Sport il ritorno alla Juventus: "Non credo che oggi, per come giocano i bianconeri, Patrice possa fare comodo nel ruolo di centrale. Sono convinto gli farebbe molto piacere questa cosa, anche se non ne abbiamo parlato, perché non abbiamo avuto nessun tipo di sentore o di contatto con la Juve. Proprio perché dal punto di vista tattico non è il giocatore che può fare al caso loro, penso sia proprio fantacalcio".