Possibile futuro ancora alla Sampdoria per Wladimiro Falcone? Quella del terzo portiere blucerchiato è una delle situazioni da risolvere in casa doriana entro giugno, dal momento che il giocatore ha un contratto in scadenza al termine della stagione. Il suo ruolo però potrebbe diventare fondamentale specialmente in caso di ripresa della stagione, anche perchè il secondo portiere Seculin in teoria dovrebbe ritornare al Chievo a fine giugno.



Oltretutto Falcone gode di grande considerazione da parte del preparatore dei portieri Lorieri. Anche l'intercessione dell'allenatore potrebbe diventare importante per il futuro del calciatore classe 1995. Nel frattempo il suo agente ​Giulio Meozzi non ha voluto sbilanciarsi: "Ovviamente in questo momento è tutto fermo. Ci vedremo con la Sampdoria appena possibile" ha detto il procuratore a Sampnews24.com.