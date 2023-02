C'è un giocatore in Serie A e in particolare nel Bologna di Thiago Motta che tanto bene sta facendo in questo 2023 che sta sorprendendo e attirando su di sè l'attenzione di tanti addetti ai lavori. Si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che il club emiliano ha acquistato quest'estata dall'Aberdeen per "soli" 3,5 milioni di euro e che oggi ne vale molti di più e che, per questo piace a top club come Juve e Milan.



UOMO MERCATO - 18 presenze fra campionato e Coppa Italia, ha 3 gol all'attivo alternandosi fra il ruolo di centrocampista e quella di fantasista alle spalle della punta con prestazioni importantissime che ne fanno già un pezzo pregiato del mercato. A confermare la bontà del suo lavoro e l'interesse di Milan e Juve ci ha pensato il suo agente Bill McMurdo, che parlando a Record ha fissato anche il prezzo per il suo assistito.



MILAN E JUVE, LA CIFRA - "C'è l'interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro ndr). Poi c'è il Bologna, che ha venuto Hickey per 20 milioni di sterline dopo che ha giocato solo 48 partite per loro. Ferguson merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene. È molto professionale, ha una classe a sé stante".