Giovanni Bia, agente di Gian Marco Ferrari, ha parlato del difensore del Sassuolo ai microfoni di direttagol.it: "A mio parere Ferrari merita la Nazionale, ha siglato 2 reti in 7 partite, per un difensore non è poco. Mercato? Abbiamo avuto richieste importanti ma abbiamo deciso di andare avanti con il Sassuolo, per me vale almeno 12 milioni".