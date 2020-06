Juan Foyth all'Inter? Il difensore del Tottenham, classe '98, è sempre più lontano dagli Spurs ed è pronto a diventare uomo mercato nella prossima sessione. Queste le parole del suo agente. Claudio Curti, a PassioneInter.com: "Al momento stiamo aspettando di finire la stagione. Dopodiché parleremo con il club per valutare la soluzione migliore per Juan. L'Inter? Sì, l’Inter lo ha cercato prima che firmasse per il Tottenham. Conosco Ausilio, se non ricordo male dai tempi di Walter Samuel. Attualmente i nerazzurri non si sono interessati a lui. Allo stesso tempo, se ci sarà la manifestazione di qualche interesse in futuro lo ascolteremo. Juan può giocare tranquillamente in un club grande come l’Inter. Ha la personalità e le qualità tecniche per farlo".